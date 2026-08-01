Пореден силен пожар в Гърция в област Фокида, готвят евакуация на четири села

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Пореден силен пожар пламна в Гърция, този път в област Фокида, където има много курортни градчета, съобщи кореспондент на Dnes.bg.

Изпратен е сигнал за евакуация на поне четири села.

В гасенето участват самолет и хеликоптер, но силният вятър затруднява мисията.

"Много силните до бурни ветрове продължават да създават изключително трудни условия", съобщи министърът по въпросите на климатичните кризи и гражданската защита Евангелос Турнас.

По думите му изключителната турбуленция пречи на някои самолети да събират вода или да се приближават достатъчно близо до пожарите