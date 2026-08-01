Пореден силен пожар в Гърция в област Фокида, готвят евакуация на четири села

Пореден силен пожар пламна в Гърция, този път в област Фокида, където има много курортни градчета, съобщи кореспондент на Dnes.bg.
Изпратен е сигнал за евакуация на поне четири села.
В гасенето участват самолет и хеликоптер, но силният вятър затруднява мисията.
"Много силните до бурни ветрове продължават да създават изключително трудни условия", съобщи министърът по въпросите на климатичните кризи и гражданската защита Евангелос Турнас.
По думите му изключителната турбуленция пречи на някои самолети да събират вода или да се приближават достатъчно близо до пожаритеТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.