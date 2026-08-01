Запалило се е сметище в Кюстендилско, сухи треви горят в Стара Загора

Пожари горят на различни места в страната.

Запалило се е сметището при село Радловци в община Кюстендил. Сигналът за пожара е подаден около 14:20 часа, каза говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка. За потушаването му работят два екипа на пожарната и служители на Община Кюстендил, допълни Табачка. Тя каза още, че една от целите е да не се допусне огънят да премине в близък горски масив.

Стърнище и сухи треви горят на голяма площ зад магазин „Зора“ в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР. На място работят четири екипа от Регионалната дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“. Сигнал за пожара е получен в 15:08 часа. Към момента няма опасност за хора и постройки в района на местопроизшествието. Работата на терен продължава.

В землището на годечкото село Шума горят около 150 декара сухи треви и храсти, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Сигналът за пожара е получен 14:32 ч. На място са изпратени два екипа с два автомобила на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като към 16:30 ч. е изпратен и един допълнителен екип от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Извършват се действия по локализирането на пожара. Кметът на Годеч Радослав Асенов е на мястото на пожара.