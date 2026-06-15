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Пускат днес метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“

Движението по тях бе възстановено предсрочно

15.06.2026 | 06:15 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

На 15 юни (понеделник) „Метрополитен“ ЕАД предсрочно възстановява  експлоатацията на метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ от третата линия на софийското метро.

Първият влак от метростанция „Хаджи Димитър“, ще потегли в 5:00 часа сутринта, съобщиха от общинското дружество.

Ръководството на „Метрополитен” възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажни дейности в района в съкратени срокове, с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити. 

„Предсрочното възстановяване на движението в района на двете станции е нашият принос за по-спокойното придвижване в града в дните на матурите. Даваме възможност на зрелостниците и техните семейства да разчитат на бърз, сигурен и предвидим транспорт, като същевременно облекчаваме автомобилния трафик в столицата“, заяви изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов.

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метро паджи димитър театрална пускат
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