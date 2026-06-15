Квартал "Бенковски" на бунт срещу площадка за отпадъци

Модерна площадка за разделно събиране на отпадъци вдигна на протест жителите на квартал “Бенковски”.

По думите на Катина Стоянова към днешна дата жителите на квартала не са наясно какво представлява тази площадка. “Площадката е за съхранение на безвредни отпадъци. Беше проведено обществено обсъждане, за което жителите на квартала зададоха ясни въпроси, но не беше даден ясен и категоричен отговор на тях. Бяха оставени в пълно информационно затъмнение. Беше промотирано като площадка за предаване на безвредни отпадъци, а де факто проектът предвижда площадка за съхранение, което е голямо разминаване", обясни адвокатът.

В предаването “България сутрин” Стоянова добави, че местоположението е избрано до ключови за гражданите обекти и на 100 м от жилищни сгради.

"На проведеното на 10 юни обществено обсъждане бяха повече от 200 души лично в сградата на общината и стотици онлайн. Към момента в срок до 17 юни може да се подадат писмени възражения. Жителите на квартала ги подготвят и ще ги подадат в срок, но случаят не е приключил. За тях все още не става ясно дали на територията на жилищния квартал ще бъде създадена площадка за приемане или предаване на отпадъци. Споменават се и опасни отпадъци", допълни Стоянова.

Вторият етап на общественото обсъждане ще се проведе на 25 юни.

Фитнес моделът и инфлуенсър Биляна Йотовска също живее в квартала и е част от протеста. Определя мястото като неподходящо.

“На този стадион съм водила тренировки, детето ми е проходило там. На общественото обсъждане дори не можахме да пуснем мултимедията, за да видим всичко визуализирано. Подкрепяме проекта, но извън квартала и жилищните сгради", коментира Йотовска пред Bulgaria ON AIR.

Общинският съветник Драгомир Младенов също се включва в инициативата и настоява за прозрачност.

"По този проект се работи 3 години, а ние разбираме в момента. По никакъв начин хората не бяха информирани и става въпрос за приоритетност. Има проекти, за които хората чакат не от години, а от мандати. Хората на "Бенковски" искат друг тип инвестиционни политики", добави Младенов.

Гледайте видеото с целия разговор.