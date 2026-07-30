Започна нова глобална надпревара за балистични ракети

Нова глобална надпревара за балистични ракети започна в световен мащаб след оттеглянето на САЩ от Договора за ядрените сили със среден обсег (INF), съобщава Bloomberg. Балистичните ракети са в началото на безпрецедентен период на разпространение, тъй като държавите извличат поуки от войните в Украйна и Иран. Краят на Договора за ядрените сили със среден обсег също даде тласък на разработването на нови оръжия. От 1988 до 2019 г. договорът забраняваше на САЩ и Съветския съюз/Русия да произвеждат ракети с обсег от 500 до 5 500 километра.

Това означаваше също, че нито един съюзник на САЩ не разработваше подобни оръжия. След това първата администрация на Тръмп се оттегли от договора, отваряйки вратата.

Русия изстреля вълни от балистични ракети по украински градове от началото на пълномащабната си инвазия през 2022 г., изчерпвайки критично важните средства за противовъздушна отбрана на Украйна. И вероятно никога не е имало конфликт, в който да са участвали толкова много от тези оръжия, колкото във войната в Иран. Техеран е изстрелял около 2 000 ракети от началото на конфликта през февруари, причинявайки огромни щети в целия регион и изчерпвайки запасите от труднозаменяеми прехващачи.

Тези войни, в които се използват и тонове дронове и малки, евтини крилати ракети, са в центъра на вниманието. Затова е простимо, ако не сте забелязали: докато системите за защита срещу дронове са на път да станат евтини и широко разпространени, държавите осъзнават, че защитата срещу ракети е по-трудна и скъпа.

САЩ отвърнаха на иранските удари срещу американските сили с нова вълна от атаки, което ескалира конфликта,

който се разпростира все по-широко в Близкия изток и който, според източници, може да се проточи с месеци. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще бъде "разочарован" от Китай, ако той достави оръжия на Иран, като повтори уверенията, които според него президентът Си Цзинпин му е дал, че Пекин няма да продава оръжие на Техеран.

Анди Бърнъм ще постави заетостта на младите хора в центъра на своя подход към инвестициите в отбраната днес, когато ще обяви следващия транш от финансирането за британската програма за подводници "Дредноут". Макар проектът вече да е в ход и финансирането да е било планирано да бъде обявено преди встъпването в длъжност на Бърнъм, то е в съответствие с обещанията му за реиндустриализация на страната, даване на приоритет на британските фирми при държавните поръчки и увеличаване на възможностите за младите работници.

Руска крилата ракета вероятно е паднала в източна Полша рано днес, заяви министър-председателят Доналд Туск. Съобщението дойде часове, след като Оперативното командване на държавата-членка на НАТО заяви, че неизвестен обект е навлязъл във въздушното пространство на Полша, докато наблюдаваше "поне дузина ракети" над западната част на Украйна по време на мащабна въздушна атака от страна на силите на Москва.Бившият полски министър-председател Матеуш Моравецки създава нова парламентарна група, отделяйки се от най-голямата опозиционна партия в страната, което е поредният удар по националистическото движение в Европа.