Морски акценти и цветни камъни в бижутата за лято 2026

Лятото винаги носи усещане за свобода, а през 2026 година това личи най-ярко именно в бижутата. Ако през студените месеци доминираха изчистените форми и минимализмът, за лято 2026 на модната сцена излизат аксесоари с характер. Те са цветни, артистични и вдъхновени от природата, морската тематика. Колкото по-игриви изглеждат, толкова по-актуални са.

Морската тема е безспорният фаворит на сезона. Гердани, обеци и гривни с миди, морски звезди, корали, перли и други елементи, напомнящи за брега, превръщат всяка визия в лятна история. Важно е обаче ефектът да изглежда естествен, а не като сувенир от морската алея. Модерните интерпретации са по-елегантни, със скулптурни форми, интересни текстури и фини метални акценти. Примери за такива бижута откриваме в круизната колекция на Chanel.

Другата голяма тенденция е цветът. Забравете за дискретните прозрачни камъчета. Това лято всичко е по-смело. Големи камъни в тюркоазено, коралово, зелено, лимонено жълто или наситено розово привличат вниманието още отдалеч. Често са комбинирани с мъниста, смола или емайл, което придава артистично и леко ретро настроение. Именно тези наситени цветове превръщат едно обикновено ленено облекло или семпла рокля в завършен летен стайлинг.

Флоралните мотиви също преживяват истински възход. Цветята вече не са само деликатен детайл, а основен акцент. Обемни обеци, пръстени с разцъфнали форми и гердани с венчелистчета носят романтика, но и доза артистичност. Те се комбинират еднакво добре както с ефирни материи, така и с деним и семпли тениски.

Източник: Цветни камъни и морски акценти в бижутата за лято 2026