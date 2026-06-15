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Дете е в критично състояние след падане с тротинетка в Асеновград

То е загубило контрол при преминаване през неравност на пътното платно

15.06.2026 | 14:25 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Малолетно дете е в критично състояние след падане с управлявана от него електрическа тротинетка в Асеновград, съобщиха от МВР в Пловдив. 

Сигналът е получен в полицията в Асеновград в 22:40 часа в петък. 

По предварителни данни произшествието е настъпило поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол при преминаване през неравност на пътното платно.

Детето е настанено в болница със сериозна травма, предаде БТА. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

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Тагове:

дете електрическа тротинетка Асеновград
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