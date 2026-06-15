Дете е в критично състояние след падане с тротинетка в Асеновград

Малолетно дете е в критично състояние след падане с управлявана от него електрическа тротинетка в Асеновград, съобщиха от МВР в Пловдив.

Сигналът е получен в полицията в Асеновград в 22:40 часа в петък.

По предварителни данни произшествието е настъпило поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол при преминаване през неравност на пътното платно.

Детето е настанено в болница със сериозна травма, предаде БТА. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.