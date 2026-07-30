Каска за 240 000 долара: САЩ модернизират една от най-важните системи за бойните пилоти

Пилотите от Военновъздушните сили на САЩ, летящи с F-15 Eagle, F-15E Strike Eagle, F-15EX Eagle II и F-16 Fighting Falcon, както и пилотите от Военноморските сили на САЩ, летящи с изтребителите F/A-18 Hornet и Super Hornet, всички имат поне няколко общи черти. Те са сред най-добрите бойни пилоти в света, притежават рефлекси, сравними с тези на най-добрите олимпийски спортисти, и разчитат предимно на системата за насочване, монтирана на каската (JHMCS). Тази каска за изтребителни пилоти, която служи и като компютър за насочване, гарантира, че тези пилоти са в състояние успешно да изпълнят мисията си, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Точно както самолетите трябва да бъдат поддържани правилно, за да се гарантира, че пилотите запазват предимството си във въздуха, така трябва да се поддържа и JHMCS. Този месец Агенцията за отбранителна логистика (DLA) на Пентагона възложи на базираната във Форт Уърт, Тексас, компания „Rockwell Collins ESA Vision Systems LLC“ договор с фиксирана цена на стойност около 332,62 милиона долара за обслужване на каските с JHMCS в цялата въздушна флота на САЩ. Компанията ще предоставя ремонти по заявка, основани на експлоатационните показатели, доставки на хардуер и производствена поддръжка за поддържане на системата, монтирана на каска, през целия срок на договора, като Пентагонът също така ще прави поръчки за нови модели в зависимост от оперативните нужди.

Договорът с единствен доставчик е сключен за шест години с опция за удължаване с шест месеца. Съгласно условията на договора системата за каски ще преминава през ремонти на „депо-ниво“, като работата ще се извършва в Тексас, Орегон и Израел. Настоящата дата на приключване е 23 юли 2032 г., както се пояснява в обявлението за договора.

Rockwell Collins ESA Vision Systems ще ремонтира, възстановява и обновява каските за ВВС на САЩ, Военноморските сили на САЩ и за клиенти по програмата за чуждестранни военни продажби (FMS), включително съюзници и партньори на САЩ: Гърция, Мароко, Сингапур, Чили, Дания, Норвегия, Тайланд, Оман, Тайван, Португалия, Канада, Швейцария и Австралия.

JHMCS подпомага пилотите на изтребители, като предоставя визуално насочване към целта, полетни данни и обзор на обстановката директно върху визьора на каската.

Тя позволява на пилотите да насочват оръжията директно към целта, като просто я погледнат, което значително улеснява проследяването и поразяването на вражески самолети по време на близки сражения и въздушни дуели.

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Тъй като понастоящем повечето сражения се водят извън визуален обхват, JHMCS предоставя и други важни данни на дисплей пред очите, включително скорост, височина и предупреждения за заплахи. Още по-важно е, че пилотът може да остане фокусиран върху външния свят, вместо да се налага да поглежда надолу към екраните на приборното табло. Системата, монтирана на каската, включва и модул за нощно виждане (NVCD), който може да показва ясно видео и символи в тъмното.

Системата освен това насочва ракети с голямо отклонение от линията на прицелване, като AIM-9X Sidewinder, и умни оръжия директно към зрителната линия на пилота.

Разработката на JHMCS започва в началото на 90-те години, а системата преминава в етап на начално производство с нисък обем (LRIP) през 2000 г., достигайки първоначална оперативна готовност (IOC) през 2003 г., преди да премине към пълномащабно производство (FRP) през 2005 г.

Системата JHMCS, която е изградена върху леката каска HGU-55/P, беше разработена и произведена от Collins Elbit Vision Systems – съвместно предприятие на дъщерната компания на RTX, Collins Aerospace, и Elbit Systems of America. Към днешна дата са произведени над 6 000 броя от тези системи, монтирани върху каска.

Цената на една единица от системата е приблизително 240 000 долара – безспорно огромна цена за каска. Но възможностите, които тя предоставя, помагат да се поддържат във въздуха самолети на стойност няколко милиона долара – и да се защитят животите на американските пилоти, мисия, която трябва да се счита за безценна.