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Георг Георгиев: Палежът в Скопие не е обикновен вандализъм

Той е нарушение на Виенската конвенция

15.06.2026 | 16:45 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Атака от такъв мащаб срещу  дипломатическа мисия - умишлен палеж на автомобил, не е обикновен вандализъм. Това е нарушение на Виенската конвенция и проява на тотално незачитане на международното право, за което следва МВнР да уведоми европейските институции - ЕК и ЕП.

Това се казва в позиция на бившия министър на външните работи на България Георг Георгиев по повод на тежкия инцидент с дипломатическите коли на страната ни в Скопие.

"Възмутени сме от поредния акт на грубо вандалско посегателство срещу собсвеност на българското посолство в Скопие.  Атака от такъв мащаб срещу  дипломатическа мисия - умишлен палеж на автомобил, не е обикновен вандализъм. Това е нарушение на Виенската конвенция и проява на тотално незачитане на международното право, за което следва МВнР да уведоми европейските институции - ЕК и ЕП. За съжаление в последните години наблюдаваме ескалация на подобни явления, което недвусмислено кореспондира с често срещания и не адресиран адекватно от властите в Скопие език на омразата срещу България, българите и гражданите на РСМ с българско самосъзнание", пише Георгиев и подчертава:  Нееднократно сме призовавали нашите съседи да следват ценностите, върху които е изграден общият ни европейски дом -  свобода и толерантност. Това е залог не само за успешната интеграция на РСМ в ЕС, но е и признак на демократична зрялост и добросъседство. 

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"Призоваваме компетентните органи в западната ни съседка за бързи и ефективни действия по разкриване на отговорните за престъплението и наказването им с цялата строгост на закона.  Скоростта, с която  това се случи ще бъде лакмус за решимостта на правителството на РСМ да защитава всички граждани и правовия ред като цяло.

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Георг Георгиев палежът скопие атака българската мисия вандализъм
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