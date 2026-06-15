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Нова провокация в Скопие: Запалиха коли на българското посолство

Районът пред дипломатическата мисия е отцепен

15.06.2026 | 15:36 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Неизвестно лице запали автомобили на българското посолство в центъра на Скопие, съобщи БГНЕС.

По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил "Сузуки Витара", след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.

Властите не съобщават допълнителни подробности към момента.

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Запалиха автомобили българско посолство Скопие
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