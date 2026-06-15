Нова провокация в Скопие: Запалиха коли на българското посолство

Неизвестно лице запали автомобили на българското посолство в центъра на Скопие, съобщи БГНЕС.
По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил "Сузуки Витара", след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.
След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.
Властите не съобщават допълнителни подробности към момента.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.