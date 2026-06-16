Вдигането на лихвите от ЕЦБ няма да удари ипотеките у нас

Решението на Европейската централна банка да повиши лихвения процент с 2,25 пункта в опит да овладее инфлацията в Еврозоната няма да се отрази на потребителите с ипотечни и потребителски кредити у нас. Това заяви кредитният консултант Петър Илиев в студиото на "България сутрин".

По думите му българската банкова система е изключително стабилна и се финансира основно от вътрешния пазар, където има изобилен депозитен ресурс.

Илиев подчерта, че съотношението между кредити и депозити в България е много по-ниско в сравнение с Еврозоната. Затова, според него, родните банки нямат нито интерес, нито необходимост да използват финансиране от ЕЦБ.

"Ликвидността на банките и нашите депозити ни пазят в този момент и затова няма да има никакво отражение за българските потребители", заяви той.

Бизнес кредитите са в по-различна позиция?

Кредитният консултант обаче направи важно уточнение - при фирмените кредити ситуацията е различна.

"Голяма част от променливите лихви там са директно обвързани с индекса EURIBOR, който реагира веднага на промените на ЕЦБ. Поради тази причина бизнесът може да очаква известно увеличение на вноските си в рамките на 0.25 процентни пункта, но това засяга единствено корпоративните кредити и малкия бизнес", обясни Илиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Ипотеки, доходи и финансова култура

По думите му хората, които в момента теглят ипотечни кредити в България, обикновено са с доходи около и над средните за страната и имат добра финансова култура.

Илиев препоръча като здравословно правило вноските по всички кредити на едно домакинство да не надхвърлят 30-35% от общия му месечен доход.

Според него банките у нас продължават да прилагат консервативни стандарти, за да ограничат риска от безконтролно отпускане на кредити.

Защо имотите остават предпочитана инвестиция?

По отношение на инвестициите Илиев посочи, че лихвите по депозитите в момента са най-ниските в Еврозоната, а реалната им доходност е отрицателна заради инфлацията. Затова много хора държат парите си в банките основно заради удобството.

"Част от нашата народопсихология е, че искаме да имаме имоти и искаме да ги оставим на децата си. Веднага след Румъния сме на първо място по собственост на недвижими имоти в ЕС", коментира той.

Какво се очаква след влизането в Еврозоната?

В заключение кредитният консултант прогнозира, че през следващите една-две години не се очакват сериозни увеличения на лихвите по кредитите за физически лица.

Той отбеляза още, че след официалното влизане на България в Еврозоната една от очакваните промени е банките да могат по-добре да хеджират риска си - тоест да се защитават от бъдещи неблагоприятни движения на лихвите и пазарите.

По думите му това вече води до появата на повече продукти с фиксирана лихва за по-дълъг период - 5 или 10 години, което ще даде на потребителите по-голяма сигурност, че месечната им вноска няма да се увеличи.