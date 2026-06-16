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Мъж с 3,52 промила подкара общински камион и помете кола и ограда

Инцидентът е станал в Несебър

16.06.2026 | 14:52 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж с 3,52 промила алкохол е катастрофирал в Несебър с камион "Ивеко", собственост на Общината, след като е взел превозното средство без разрешение, съобщиха от МВР – Бургас.

Инцидентът е станал около 21:00 часа снощи на паркинга на автогарата в курорта Слънчев бряг. Общинският товарен автомобил е бил подкаран от 32-годишен мъж. Той е ударил ограда и паркиран лек автомобил "Фолксваген Голф".

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 3,52 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Същата вечер, около 19:45 часа, друг тежък инцидент се случи на пътя между Слънчев бряг и Свети Влас. Водач на БМВ с бургаска регистрация блъсна и уби на място 18-годишно момиче от украински произход.

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