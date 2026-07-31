Заради мигрантите в Сеута: Италия затваря морските и въздушните си граници

Италианското министерство на вътрешните работи разпореди затварянето на морските и въздушните граници на страната с Испания, като временно преустанови режима за свободно движение по Шенгенските правила между двете държави, предават световните агенции.

Решението беше взето след анализ на най-новата постъпила информация, разгледана по-специално на заседание на Комитета за анализ на имиграцията и сигурността на границите, провело се тази сутрин в министерството на вътрешните работи и ръководено от министъра Матео Пиантедози.

Освен това след телефонен разговор между министър Пиантедози и френския му колега Лоран Нюниез, двете страни се съгласиха, че е целесъобразно да бъде засилен контролът по сухопътната граница между Франция и Италия в рамките на вече действащите споразумения за сътрудничество между полицейските служби на Франция и Италия.

Още вчера, в началото на кризата в испанския анклав, Джорджа Мелони заговори за суспендиране на Испания от Шенген. Идеята срещна подкрепа и от Финландия и Дания, но както коментираха за Франс прес анализатори в Шенгетските правила не се предвижда изгонване на страна от Шенгенската зона за свободно движение.