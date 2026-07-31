ПБ за жалбите в КС: Това е сглобка, но в нов вид

Депутатът от “Прогресивна България” Димитър Петров коментира решението на ГЕРБ и ПП да обжалват държавния бюджет пред Конституционния съд.

“Би трябвало да се запитаме какво прави ГЕРБ в момента с жалбата до КС. Отново виждаме сглобката в нов вид обаче. Те добре се сглобяват по конституционни теми. Това постава пред нас въпроси дали няма да са с един кандидат на президентските избори”, каза пред БНТ Петров.

По думите му действията на президента Илияна Йотова са били правилни и държавата не може да продължи да бъде без бюджет. Петров отразява реалните финансови параметри в момента и дава добра основа за следващия.

“Спазили сме всички детайлни законови процедури. Уверени сме в това, което сме приели и вярваме, че КС ще се произнесе коректно”, каза още депутатът от ПБ и добави, че исканията за оставка на Иво Христов не са основателни.

Съдебната власт

“Законът, който приехме за съдебната власт, е едва първата крачка. Следващите промени, които ще внесем касае проблеми, които отдавна чакат своето решение. Сега вниманието ни изцяло е насочено към правилния подбор на представители на ВСС от парламентарната квота. Най-важното е, че всеки един гражданин може да подаде сигнал за предполагаеми зависимости”, добави още народният представител.

Петров добави, че едно от големите предимства на тези правила е, че дори професионалните организации ще могат да предлагат кандидати. По думите му с тези правила се прекъсва политическото влияние във ВСС.

Депуттът увери, че нов главен прокурор се очаква да имаме в началото на следващата година.

Външна политика

По повод позициите на външните министри на България и Иран, Петров изтъкна, че няма разминаване в позициите. "Тонът е бил добронамерен и поддържането на добрите взаимоотношения между двете държави. Разговорът не е бил двусмислен и нямаме притеснения. Към настоящият момент няма заплаха за националната ни сигурност", увери Петров.