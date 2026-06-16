Икономист: Тревожно е, че не е ясно какво се случва с бюджета

“Касовият дефицит в консолидираната държавна програма е 3,4% от БВП. Това означава, че положението на касова база е сериозно, но в никакъв случай не е катастрофално”, заяви икономистът Георги Ганев в предаването на "Денят ON AIR", уточнявайки фактите, закръглени към първото тримесечие на 2026 г., за 12-те месеца.

Експертът допълни, че новото управление е заварило фискален резерв от близо 7 млрд. евро.

"Доколкото неснижаемият минимум на този резерв, който не може да бъде пипан от държавата, е малко над 2 млрд. Има мегдан да се ползва този резерв. Той носи много ниска доходност. Тревожното е, че не е ясно какво се случва с бюджета. Това е поредното редовно правителство в България, което започва със закъсняващ бюджет. Това най-зле се справя във времето с изготвянето на нов бюджет за текущата година. Рекордьор беше правителството на Денков", каза още Ганев.

Кои са скритите рискове?

Според икономиста закъснението с бюджета струва много, като даде пример с процедурата по свръхдефицит.

"Процедурата по свръхдефицит, която Европейската комисия препоръчва, се основава на факти. Всички постъпили данни за България не пораждат основания за свръхдефицит. Единственото основание е прогнози и предусещания на ЕК, които не съществуват като данни, но те са тревожни", анализира Ганев пред Bulgaria ON AIR.

Икономистът е на мнение, че трябва да се режат разходи.

"Основно се чува вдигане на приходи. Българските държавни приходи в консолидирана програма са 38% от БВП. Там няма проблем. Проблемът е, че разходите са над 40%, т.е. трябва да се режат разходи. Трябва да се овладеят разходите за персонал в бюджетната сфера”, коментира Ганев.

Според него едно от най-смислените неща, което това мнозинство свърши, е да отвързването на заплатите за персонал в държавния сектор със средната заплата за страната.

Ганев подчерта, че Украйна ще купува оръжия, докато трае горещият конфликт.

"България, ако иска да продава оръжия в съвременния свят, трябва да го прави по западните стандарти", добави гостът.

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