България и РСМ отново в спор за историята и европейската интеграция

Отново напрежение по оста София-Скопие и поредни провокации от страна на македонските власти, по спорните моменти около новия доклад за напредъка на Република Северна Македония. Темата в предаването “България сутрин” коментира историкът, балканист и университетски преподавател доц. Наум Кайчев.

По думите му опасенията на президента Илияна Йотова, че от доклада на Европейския парламент може да отпадне ключов текст, се оказват напълно основателни. Доц. Кайчев потвърди, че докладчикът за РСМ Томас Вайц е направил лично предложение за промяна, насочено към заличаването на пасаж, който изисква конкретни резултати от съвместната историческа комисия.

Според историкът държавният глава има сериозна информация. “Предложението е да отпадне текстът, който по-ясно и по-осезаемо призовава съвместната комисия да даде ясни дефиниции за личностите и събитията от нашата обща история“.

Регресът в отношенията между държавите

Пред Bulgaria ON AIR доц. Кайчев припомни, че историческата комисия, създадена по Договора за добросъседство от 2017 г., е постигнала съгласие за учебниците по антична история и е приела препоръки за съвместно честване на средновековни фигури като Свети Климент Охридски, Свети Наум, Светите братя Кирил и Методий и цар Самуил. Според него проблемът е, че тези решения, одобрени от правителствата, просто не се изпълняват от Скопие.

"За мен това е едно неизпълнение на договора. Дори нещо повече – има регрес. Ако в миналото имаше съвместни поклонения в Рим около 24 май, през последните години се получи така, че има паралелни делегации от София и Скопие, които в Рим не се срещат", сподели с горчивина историкът.

Погледът от Скопие

В разговора директно от Скопие се включи и журналистът Владимир Перв, който потвърди, че очакванията в РСМ за напредъка са “почти никакви”.

Перев подчерта, че надеждите на Скопие са били свързани с това докладчикът Вайц да помогне за заглушаването на гласа на България и да отмени нейните политически и исторически позиции. Журналистът беше критичен към македонската част на комисията, заявявайки, че те приемат историята като "белетристика" и "илюзия", без документална подкрепа.

По думите му Скопие просто отлага момента в безкрайността, тъй като за местното ръководство е неприемливо влизането в ЕС при сегашните условия – това би означавало "край на македонизма и начало на едно ново време".

Доц. Кайчев припомни, че в предишния доклад изрично е било записано, че РСМ влиза в "сръбския свят", което е притеснително.

По отношение на гаранциите за българския интерес, историкът уточни, че макар докладът на ЕП да има предимно морално и пожелателно значение, крайното решение е в ръцете на Европейския съвет.

"Това са знаци, които показват, че страната е решена да отиде докрай в противопоставянето си на София. Това е политика, която отдалечава страната от Европейския съюз, стопира европейските интеграции", заключи доц. Кайчев.

Гледайте видеото с целия разговор.