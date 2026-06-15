Йотова след палежа в Скопие: Омразата и безнаказаността водят до подобни атаки

Президентът Илияна Йотова осъди остро палежа на автомобили на българското посолство в Скопие и определи случая като посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя въпроси за сигурността на чуждестранните представителства в Република Северна Македония.

"Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения", заяви държавният глава.

Йотова свърза инцидента с продължаващото напрежение и антибългарските настроения в съседната държава.

"Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор. Подобни действия не възникват във вакуум - те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност", подчерта президентът.

По думите ѝ реакцията на властите в Скопие ще покаже доколко страната е ангажирана с принципите на правовата държава и добросъседските отношения.

"Очаквам незабавни, прозрачни и резултатни действия от страна на компетентните органи в Скопие за установяване и наказване на извършителите и техните евентуални подбудители. Скоростта и решителността на реакцията ще бъдат ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на правовата държава, добросъседските отношения и европейските ценности", заяви Йотова.

Президентът подчерта още, че европейската интеграция върви ръка за ръка с конкретни ангажименти и отговорности.

"Европейската интеграция не е само политическа цел, а и отговорност. Държава, която претендира за членство в Европейския съюз, трябва безусловно да гарантира сигурността на дипломатическите мисии, да противодейства на езика на омразата и да демонстрира уважение към своите съседи не само с думи, но и с действия", посочи тя.

Dnes.bg припомня, че по-рано днес неизвестен извършител запали автомобили на българското посолство в центъра на Скопие.

По първоначална информация нападателят е залял със запалителна течност автомобил "Сузуки Витара", след което го е подпалил. Огънят впоследствие се е прехвърлил и върху втори автомобил, паркиран наблизо.

След извършването на палежа нападателят е избягал. Към момента той се издирва от полицията.

Районът около дипломатическата мисия беше отцепен, а на място бяха изпратени полицейски екипи. Няма данни за пострадали хора.

До момента властите в Северна Македония не са съобщили подробности за извършителя и мотивите за атаката.

Случаят идва в чувствителен момент за отношенията между София и Скопие и се очаква да бъде разследван с повишено внимание от службите за сигурност.