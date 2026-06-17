Сигналите ви: Опасни детски площадки и треви като в джунгла

Занемарените и опасни детски площадки представляват сериозен риск за здравето на децата, но гражданите имат законови механизми да изискат отговорност и незабавни ремонти от местната власт. Отговорността за поддръжката, косенето на тревата и безопасността на съоръженията е нейна.

В платформата на Helpbook.info зачестиха сигналите от подобно естество, както и за екстремно избуяла растителност.

Във Варна, въпреки подадените сигнали за състоянието на детска площадка и нуждата и от ремонт, мерки досега не са взети, положението вече е опасно- огромен сух клон се стоварил в непосредствена близост до играещите деца. (Целият сигнал тук)

За опасно наклонено дърво към жилищна сграда паркинг и улица, по която се движат деца ни сигнализираха и от град Русе. (Целият сигнал тук)

Изпратиха ни снимки от междублоково пространство в столичния квартал „Младост“4 със следното описание: „Тревата е израснала значително, което създава неприятна среда, затруднява придвижването и предпоставки за наличие на кърлежи и други вредители.

Моля да бъде извършена проверка и да се предприемат действия по окосяване на тревните площи.“ (Целият сигнал тук)

Писаха ни и от столичния район „Витоша“ за избуяла висока трева около голям и натоварен булевард, заради която шофьорите нямат видимост и има реални предпоставки за ПТП. (Целият сигнал тук)

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.