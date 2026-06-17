Ангел Георгиев: Езикът на омразата срещу България в РСМ може да бъде стопиран

"Възраждане" настоява България да блокира европейските санкции срещу Русия, а след последното напрежение в Скопие Ангел Георгиев поиска по-твърда реакция на българските институции.

"Санкциите срещу Русия - управляващото мнозинство се опитва да има едновременно две позиции. Една, която използват в България. Представят ни, че били против санкциите срещу руския патриарх, но не чух заявка да блокират целия пакет санкции. Затова внесохме проект на решение, който да възложи на МС да блокира 21-ия пакет санкции", уточни депутатът от ПГ на "Възраждане" в "Денят ON AIR".

Според Георгиев санкциите не са изгодни за страната ни.

"Те са угоднически спрямо Брюксел. България няма никаква изгода от налагането им. Те знаят, че българското общество ще реагира негативно на такива безумия, като това да се санкционира руският патриарх", изтъкна той.

Позицията на "Възраждане" за Северна Македония

По отношение на Скопие народният представител от "Възраждане" настоя, че българската позиция трябва да бъде по-твърда.

"До момента имаме изключително беззъба политика. И днес питах какво се чака. Предлагаме Румен Радев да вземе мерки, да изиска от ЕК да спре изцяло европейското финансиране на Северна Македония. Тя получава милиарди от ЕС. Това финансиране трябва тотално да бъде спряно, за да има Северна Македония стимул за реформи", заяви Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Той напомни за палежа на коли пред дипломатическото ни посолство, битите българи и други подобни инциденти: "Европейският парламент не вижда тези провокации".

Според Георгиев езикът на омразата срещу България в РСМ може да бъде стопиран.

"Това, което българската държава не прави, е същината на проблема - не защитава българите там, не са отделени повече средства за външна политика. Българската държава трябва да направи всичко възможно да има повече медии, трябва да използва лостовете си", смята депутатът.

Георгиев коментира и депутатския си имунитет: "Отказах се, защото съдебният процес, който се води срещу мен, е фарсов. Смешен е".