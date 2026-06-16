От Брюксел до Скопие: Как ескалира конфликтът между България и РСМ

Отношенията между България и Северна Македония отново навлизат в опасна зона. Само за няколко седмици политическото напрежение между София и Скопие се прехвърли от дипломатическите кабинети на европейската сцена, а след това и на улицата.

Първо дойде спорът около европейския доклад за Северна Македония и поредният сблъсък за условията по пътя към Европейския съюз. После президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова предизвика нова вълна от коментари в София, след като отказа да отговаря на въпроси на български с обяснението, че не разбира езика и предпочита английски. Един на пръв поглед протоколен момент, който обаче беше разчетен като пореден символ на провокация и на нарастващата дистанция между двете държави.

И ако дотук говорим за политика и дипломация, само дни по-късно напрежението придоби съвсем различно измерение. Два автомобила на българското посолство в Скопие бяха подпалени пред сградата на дипломатическата мисия. България определи случилото се като демонстративен акт на агресия, а въпросът вече не е само кой е извършителят, а дали подобни прояви не са резултат от целенасочени политически усилия и атмосфера на враждебност, която се натрупва от години.

След ескалацията от страна на Скопие към София в последните седмици - реакциите и решенията коментира в ефира на "Директно" кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Гледайте видеото с целия разговор.