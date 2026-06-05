Атанас Пеканов защити проверката на средствата за справедлив преход

Вицепремиерът Атанас Пеканов участва в блицконтрол в днешния парламентарен контрол. От трибуната на НС той заяви, че “извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средни предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнения относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите”.

Пеканов отговори на въпрос от народния представител Радослав Рибарски от “Продължаваме Промяната“.

Рибарски посочи още, че над 1100 предприятия са преминали оценка по процедурата, но все още не получават решения за финансиране заради започналата проверка. Той попита какво е наложило одита, кога процедурата ще бъде възобновена и дали е възможно да бъде приложен диференциран подход, при който проекти без установени проблеми да получат финансиране.

В отговора си Пеканов отбеляза, че Фондът за справедлив преход разполага с над 1,1 млрд. лева за подкрепа на въглищните региони, но към момента са договорени около 40% от средствата, а разплатените средства са едва 7,5%. Вицепремиерът добави, че има сериозни притеснения както в България, така и в Европейската комисия относно процедурата за подкрепа на малките и средните предприятия, поради което е възложена одитната проверка.

“Имаме притеснения дали критериите и начинът, по който процедурата е извършена, са били правилни“, заяви Пеканов и уточни, че одитът все още не е приключил и резултатите ще бъдат оповестени след неговото завършване от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Пеканов подчерта, че проверката не е насочена към отделни фирми, а към самата процедура и нейната законосъобразност. “Няма да завършим процедура, която е компрометирана, ако се установи, че правилата за избор на спечелилите предприятия са били нарушени“, каза той.

В реплика Рибарски отбеляза, че средствата по механизма за справедлив преход са практически единствените значими инвестиционни ресурси за регионите на Стара Загора, Перник и Кюстендил. Той изрази надежда проверките да приключат възможно най-бързо и да бъде намерено решение, което да даде предвидимост на компаниите, планиращи инвестиции и нова заетост в засегнатите райони.

Пеканов заяви, че кандидатствалите предприятия заслужават яснота и възможност да получат финансиране, но подчерта, че кабинетът няма да допусне продължаване на процедура, ако одитът установи нарушения.

“Тези средства трябва да се използват там, където имат най-голям ефект и където ще създават най-много работни места“, посочи вицепремиерът. По думите му правителството няма да допусне финализиране на процедура, ако се установи, че тя е била компрометирана.