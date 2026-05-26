Пеканов разкри къде не сме си свършили работа, ще режат ли пари по ПВУ?

Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума от Механизма за възстановяване и устойчивост. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, който запозна представителите на медиите с актуалното състояние на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Като основна цел Пеканов изтъкна достигането до успешно и смислено изпълнение на Механизма.

Вицепремиерът отбеляза, че България е получила 53% от цялата сума по ПВУ.

"В следващите 3 месеца трябва да получим останалата сума", каза той и подчерта, че това се прави с денонощна работа.

По думите му това се прави с добра координация на всички институции.

Атанас Пеканов подчерта, че основна цел е успешното изпълнение и завършване на множество проекти и реформи и успешното им изпълнение.

Забавени са някои ключови реформи – на Българския енергиен холдинг и на ВиК сектора, каза Пеканов. "Работа е вършена от различните правителства, но не са оставени работещи решения", допълни още вицепремиерът. Към момента вървят усилия, за да бъдат решени тези въпроси", заяви той.

По отношение на антикорупционното законодателство, Пеканов посочи, че има очакване, че ще бъдат приети и на второ четене реформата за създаването на независима и ефективна антикорупционна комисия, така че тя да не се превръща в бухалка, както е било в миналото, както и реформата, свързана с главния прокурор.

По думите му антикорупционното законодателство трябва да бъде прието в спешен порядък.

По въпроса за четвъртото плащане по ПВУ Пеканов каза, че искането е подадено в началото на април. Крайният срок за подаване на всички документи е 5 юни. След това ЕК ще оцени какво и как е свършено от наша страна и ще изплати определена сума през юли.

При подаването на плащането са били изпълнени 19 от 25 мерки, към момента се работи да се достигне до максималния брой, за да не бъдат задържани средствата. "Това не е загуба, а задържане. България ще има период от няколко месеца, там където не е свършена работата, да бъде свършена", каза още той.

Тези шест мерки, които не са изпълнени по четвъртото плащане засягат реформи – противодействието на корупцията, ВиК, БЕХ и избора на фонд мениджър за фонда за декарбонизация. Бавят се две инвестиции – амбулаторните грижи и подпомагане в сектор култура, обясни още той.

По отношение на законодателството за противодействие на корупцията Пеканов изрази увереност, че „нещата се случат до другата седмица” и ще може да бъде отчетена като реализирана.

По отношение на ВиК реформата той обясни, че тя е трудна и се търси възможности, работи се и с Европейската комисия. Целта е да не се увеличи цената на водата и да няма обществено напрежение.

Във връзка с реформите в БЕХ – текат активни процеси, търси се вариант, за да бъдат изпълни очаквания на ЕК за създаване на ново холдингово дружество – едноличен собственик на предприятия, свързани с въглищата. Пеканов допълни, че по тази точка има задържане на 500 млн. евро. Може да се стигне до блокиране на парите по фонда за справедлив преход - средствата от европейския бюджет от над 1 млрд.евро за преход към нисковъглеродна икономика.

Инвестициите към Министерството на културата няма да бъдат изпълнени към 5 юни – става дума за подписване и сертифициране на 460 договора, засега са подписани само 100. Създадена е организация, с която до началото на юли да бъде свършена работата, каза още Пеканов.

Пеканов обясни още как стои въпроса и с петото плащане по ПВУ. По това плащане всички инвестиции и реформи, които трябва да бъдат направени са на 56 етапа, които трябва да бъдат отчетени към ЕК до края на август тази година. Към момента няма нито един изпълнен етап, подчерта Пеканов. Уточнени са най-проблемите проекти и се търсят варианти с ЕК.

Една от тези инвестиции е системата HEMS за спешна медицинска помощ по въздуха. Тук проблем е неизградената инфраструктура.

Друга инвестиция е за разширяване на цифровата инфраструктура – модернизиране на държавната оптична мрежа. Тук има забавяне, но към момента се работи активно, каза Пеканов.

Друг проект е за подпомагане на сектор култура - той няма да бъде отчетен към четвъртото плащане, но се работи, за да бъде отчетен в края на август.