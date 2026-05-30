Васил Терзиев: Без общност няма община

"Знаете ли къде е силата на думата община? Тя идва от общност. Без общност няма община. Именно това доказаха създателите на новата стрийт фитнес площадка ТруБлу." Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод официалното откриване на новото спортно пространство на открито в Южен парк II, цитиран от БГНЕС.

В позицията си той подчерта, че проектът е реализиран благодарение на група активни съмишленици, които са решили да създадат модерно място за спорт в София, въпреки дългите административни процедури и трудностите по пътя.

На финала, когато събраните от гражданите средства не достигат, инициаторите търсят подкрепа от Столична община чрез програмата за граждански бюджети "Идеи за града". Общината осигурява необходимото оставащо финансиране в размер на 20 630 евро.

"Те дадоха сърцето, енергията и по-голямата част от ресурса, а общината ги подкрепи. Защото градът трябва да бъде там, където е общността", сподели Васил Терзиев.

По думите му новото пространство вече се използва активно - със спорт, настроение и енергия. На откриването присъстваха още заместник-кметът Георги Клисурски и кметът на район "Триадица" Димитър Божилов.

"Вярвам, че спортът изгражда характери. Но още по-важното е, че създава общности. Огромно благодаря на всеки, който вложи лична енергия в този проект", каза още Терзиев.

В заключение той призова гражданите да използват и пазят новото съоръжение. Кметът изрази надежда, че подобни примери ще продължат да променят София чрез сътрудничество между хората и местната власт.