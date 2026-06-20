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Катастрофа с моторист на пътя София-Самоков

Пострадалият е в тежко състояние

20.06.2026 | 21:00 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Моторист е в тежко състояние след катастрофа в района на комплекс "Камелот" по пътя София - Самоков, съобщиха за БТА от МВР. Сигналът за инцидента е подаден около 18:20 ч. 

Движението по пътя е ограничено, а обходният маршрут е през Горни и Долни Окол. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Пострадалият мотоциклетист е на 34 години, той е получил е множество наранявания вследствие на катастрофата. 

Хоспитализиран е в УМБАЛ "Св. Анна" в София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП). 

Линейката се е движила по същия път и се е отзовала на мястото непосредствено след инцидента. 

 

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Тагове:

моторист катастрофа София-Самоков Камелот
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