Пушим като комини, България е лидер в ЕС в "тютюневата" класация

България е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които ежедневно употребяват тютюневи и свързани с тях продукти. През 2025 г. 26,3% от българите на възраст 16 и повече години всеки ден използват цигари, електронни цигари, никотинови паучове или изделия с нагрят тютюн.
България изпреварва Швеция и Хърватия
След страната ни се нареждат Швеция с 23,9% и Хърватия с 23,6%, показват най-новите данни на Евростат.
Най-нисък е делът в Нидерландия - 9,9%. Следват Ирландия с 11,7%, Белгия с 13,6% и Люксембург с 13,8%.
Средно за Европейския съюз през 2025 г. 16,5% от хората на възраст 16 и повече години ежедневно употребяват тютюневи или свързани с тях изделия. Това е лек спад спрямо 2022 г., когато делът им е бил 17,5%.
В същото време 77,5% от европейците не използват подобни продукти или не са ги употребявали през 12-те месеца преди събирането на данните.
Мъжете употребяват никотинови изделия по-често
Разликата между двата пола остава значителна. Всекидневно пушат или използват други никотинови продукти 20,8% от мъжете срещу 12,6% от жените.
И при мъжете, и при жените се отчита леко понижение спрямо 2022 г., когато делът е бил съответно 22,2% и 13,1%.
Най-висок е делът сред хората между 35 и 49 години
Ежедневната употреба е най-разпространена сред хората на възраст между 35 и 49 години, където достига 21,3%.
Следват 25-34-годишните с 19,9% и хората между 50 и 64 години с 19,8%.
Най-нисък е делът сред най-младите и най-възрастните - съответно 12,1% и 9,1%.
Спад в 17 държави от ЕС
Между 2022 и 2025 г. делът на хората, които ежедневно употребяват тютюневи и свързани с тях продукти, е намалял в 17 държави от Европейския съюз.
Най-голямо понижение е отчетено в Испания и Люксембург - по 2,1 процентни пункта.
Обратната тенденция се наблюдава в Хърватия и Литва, където е регистриран най-силният ръст - по 2,7 процентни пункта.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.