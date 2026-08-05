МРРБ: Нивото на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването

Министерството на регионалното развитие даде актуална информация за пониженото ниво на река Дунав. От ведомството казва, че пониженията не създават проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката към момента.

Специално се следят нивата на всички шахтови кладенци от Видин до Силистра, добавят от министерството, цитирани от БНТ.

Във Видин се експлоатират 14 шахтови и тръбни кладенеца, от които се водоснабдяват 29 населени места. В момента се наблюдава типичен за сезона спад във водните нива в тях, но няма необходимост от въвеждане на режимно водоподаване или други мерки за ограничаване на водопотреблението. За целия период на експлоатация на водоизточниците в поречието на р. Дунав, от въвеждането им в експлоатация до момента, не се е налагало въвеждането на воден режим поради критично ниски водни нива и дебити. Въпреки това налице са четири резервни водоизточника, които биха могли при необходимост да осигурят по-голямата част от необходимите водни количества за Видин и още 21 села.

В Монтана се ползват два кладенеца като водоизточници, които не се подхранват пряко от реката и към момента не се наблюдава спад на нивото им. От тях се подава вода за гр. Лом и за селата Замфир, Момин брод, Сливата, Добри дол, Арчар, Септемврийци и Ярловица. В края на месец юли от "ВиК”-Монтана са изпратили писма до всички общини за ограничаване на ползването на водата от водоснабдителната мрежа за битови нужди, тъй като няма алтернативни източници при криза и водата се пести всеки летен сезон.

От кладенци се снабдяват и 10 селища в област Плевен - Белене, Никопол и селата Лозица, Бяла вода, Сомовит, Брест, Загражден, Дъбован, Гиген и Искър. Засега липсват индикации за нуждата от въвеждане на воден режим или проблеми с водоподаването.

В област Враца се отчита лек спад в нивото на водоизточниците. В община Козлодуй от речни кладенци се водоснабдяат Козлодуй, АЕЦ “Козлодуй“, селата Гложене и Хърлец. Заради спада на нивото в кладенците е изпратено писмо на 29 юли до община Козлодуй за мерки в ползването на вода за непитейни нужди, но към настоящия момент не се налага въвеждането на режим. В последните седмици данните от мониторинга отчитат и трайно завишено потребление на питейна вода в региона.

В област Велико Търново, на територията, обслужвана от "ВиК Йовковци“ водоизточниците, които черпят вода по поречието на Дунав, захранват Свищов, с. Вардим и част от с. Царевец, община Свищов. Към момента се използват 11 тръбни кладенеца, които осигуряват необходимото количество за питейно-битовите нужди на населението. При необходимост ВиК операторът разполага и с резервни водоизточници, които използва като алтернатива и от тях могат да се добавят по-малки мощности към съществуващите кладенци, като и те биват захранвани от поречието на Дунав.

В област Разград “Водоснабдяване-Дунав“ стопанисва 6 кладенеца в терасата на река Дунав, които са единственият източник на вода в региона. Към настоящия момент нивото на кладенците е най-ниското от 2008 г., но засега не се налага промяна в режима на работа.

В област Русе “ВиК“- Русе експлоатира девет кладенеца, като дебитът е намалял с около 50%. Въпреки това необходимото водно количество за водоснабдяване на населените места е достатъчно и към настоящия момент няма нужда от въвеждане на допълнителни мерки за ограничаване на водоползването. Операторът поддържа и стопанисва още 24 дълбоки тръбни кладенеца в резерв, които ще бъдат пуснати в експлоатация при необходимост.

В област Силистра всички шахтови кладенци от поречието на Дунав, работят в нормален режим. Към настоящия момент не се налага въвеждане на мерки за пестене на вода и режим на водоподаване. Въведен е засилен мониторинг на нивата на водоизточниците.