Директорът на завод за дронове в Русия е ранен при взрив на колата му

Ръководителят на завод за дронове в руската Екатеринбургска област Владимир Ткачук бе ранен днес при взрив на автомобила му, заявиха руските оперативни служби, цитирани от ТАСС.
В. "Комерсант" написа, че при експлозията е загинал шофьорът на Ткачук, който е директор на "Уралдронзавод".
Съобщава се, че Ткачук е в интензивно отделение и че лекарите се борят за живота му.
Засега не се дават подробности за експлозията и кой може да е отговорен за нея.
(БТА)
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