Директорът на завод за дронове в Русия е ранен при взрив на колата му

Ръководителят на завод за дронове в руската Екатеринбургска област Владимир Ткачук бе ранен днес при взрив на автомобила му, заявиха руските оперативни служби, цитирани от ТАСС.

В. "Комерсант" написа, че при експлозията е загинал шофьорът на Ткачук, който е директор на "Уралдронзавод".

Съобщава се, че Ткачук е в интензивно отделение и че лекарите се борят за живота му.

Засега не се дават подробности за експлозията и кой може да е отговорен за нея.

(БТА)