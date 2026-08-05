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Директорът на завод за дронове в Русия е ранен при взрив на колата му

Шофьорът е загинал, лекари се борят за живота на Владимир Ткачук

05.08.2026 | 15:00 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Ръководителят на завод за дронове в руската Екатеринбургска област Владимир Ткачук бе ранен днес при взрив на автомобила му, заявиха руските оперативни служби, цитирани от ТАСС.

В. "Комерсант" написа, че при експлозията е загинал шофьорът на Ткачук, който е директор на "Уралдронзавод".

Съобщава се, че Ткачук е в интензивно отделение и че лекарите се борят за живота му.

Засега не се дават подробности за експлозията и кой може да е отговорен за нея.
(БТА)

 

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