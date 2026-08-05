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Имотът с лабораторията за фентанил е на Селскостопанската академия

Това се казва в позиция на Столична община

05.08.2026 | 14:51 ч. 0
МВР

МВР

Имотът, в който е разкрита лабораторията за фентанил, не е общински, съобщават от Столична община

Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки) – бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столичната община.

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Столичната община не е страна по договори за наем, управление или стопанисване на този имот и по никакъв ред не носи отговорност за начина, по който той е бил използван.

Призоваваме компетентните институции да предоставят коректна и проверена информация, за да не се допуска разпространението на неверни твърдения, които подвеждат обществото и създават погрешни внушения. 

Столичната община изразява подкрепата си за действията на МВР и ГДБОП срещу производството и разпространението на наркотични вещества и очаква всички обстоятелства по случая да бъдат изяснени в хода на разследването.

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Тагове:

Столичната община имот финтанил МВР
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