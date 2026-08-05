Джейсън Майлс представя "100 Miles for Miles Davis" в НДК

Майлс Дейвис е едно от най-влиятелните имена в историята на джаза, а творчеството му продължава да оказва влияние върху развитието на жанра и днес. На 16 ноември в Зала 3 на НДК публиката ще има възможност да се потопи в музикалния свят на легендарния тромпетист и композитор с концерта "100 Miles for Miles Davis".

Специалното събитие е организирано от носителя на награда "Грами", клавирист, композитор и продуцент Джейсън Майлс - дългогодишен приятел и сътрудник на Майлс Дейвис. Концертът е посветен на 100-годишнината от рождението на джаз легендата и ще представи едноименния трибют албум "100 Miles for Miles Davis".

В чест на една джаз легенда

Роден през 1926 г. в щата Илинойс, Майлс Дейвис е сред най-значимите фигури в джаза на XX век. Носител е на девет награди "Грами", а с новаторския си подход допринася за развитието на модалния джаз и за сливането му с рок и електронни елементи.

Албумът му "Kind of Blue" е сред най-продаваните джаз албуми в историята и се смята за един от най-важните записи в развитието на модалния джаз.

Джейсън Майлс събира звездни музиканти

Идеята за "100 Miles for Miles Davis" се ражда по повод 100 години от рождението на Майлс Дейвис. Джейсън Майлс създава едноименния трибют албум с оригинални композиции, вдъхновени от музиката и съвместната му работа с легендарния тромпетист.

На сцената в София към него ще се присъединят и световноизвестни музиканти, сред които тромпетистът Ранди Брекър и барабанистът Джийн Лейк. Заедно те ще пресъздадат атмосферата на концертите на Майлс Дейвис и ще отдадат почит на едно от най-големите имена в историята на джаза.