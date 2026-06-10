МС предлага Антоан Гечев за нов мандат начело на Държавна агенция "Разузнаване"

Правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание на Република България да избере Антоан Любомиров Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“ за срок от пет години, считано от 17 юни 2026 г., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Това стана по време на служебния кабинет на Стефан Янев.

При предишния мандат президентът Румен Радев назначи Антоан Гечев за председател на ДАР с Указ № 158/17.06.2021 г.

Кой е Антоан Гечев

Антоан Любомиров Гечев е роден на 13.09.1969 г. в гр. Ямбол.



През 1993 г. завършва ВВОВУ „Васил Левски“, специалност „Войсково разузнаване“, бакалавър по „Военно дело“, магистър „Инженер по ДВГ“.

През 1998 г. завършва ВА „Г. С. Раковски“, Филиал „Информация и сигурност“, магистър по „Военно дело“ и специализирана подготовка по стратегическо разузнаване.

От 1993 до 1994 г. е командир на разузнавателен взвод в 9-а танкова бригада, София.

От 1994 до 1996 г. е помощник-началник в КП на 81-ва отделна бригада за ЕРБ, Банкя.

От 1998 до 2001 г. е експерт (оперативен работник) по добив на информация в Служба „Военна информация“.

От 2003 до 2006 г. е старши експерт (оперативен работник) по сътрудничество и съвместни операции с партньорски служби в Служба „Военна информация“.

От 2009 до 2011 г. е главен експерт (оперативен работник) по сътрудничество и съвместни операции с партньорски служби в Служба „Военна информация“.

От 2011 до 2014 г. е началник на сектор в отдел „НАТО, ЕС и партньорски служби“ в Служба „Военна информация“.

От 2017 до 2018 г. е началник на самостоятелен отдел „Човешки ресурси“ в Служба „Военна информация“.

От 2018 до 2020 г. е заместник-директор на Служба „Военна информация“ с отговорности по управление и интеграция на дейността, ресурсно осигуряване, КИС, ППБ и управление на човешките ресурси.

От 2001 до 2003 г. е секретар на аташето по отбрана в Атина, Гърция.

От 2006 до 2009 г. е помощник-военен аташе в Лондон, Великобритания.

От 2014 до 2017 г. е военновъздушен и военноморски аташе в Берлин, с втора акредитация в Чехия.

От 2020 до 2021 г. е военновъздушен и военноморски аташе в Рим, Италия.

Женен, с две деца.