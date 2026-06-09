Гечев: Намалението на цените е за сметка на веригите, благодарим им

Депутатът от “Прогресивна България” Явор Гечев коментира Националната инициатива “Кошница с грижа” между правителството и търговските вериги. По думите му намаляването на цените на основните хранителни продукти не представляват пряко договаряне между държавата и търговските вериги, а доброволен ангажимент от страна на бизнеса.

Депутатът добави, че представената инициатива е част от по-широка политика за защита на потребителите и подкрепа на българското производство, която ще бъде допълнена от законодателни промени и нови механизми за регулиране на пазара.

"В рамките на общата политика, която заявихме, освен законовите промени, които в момента подготвяме и които предстои да влязат за второ четене в пленарна зала, отправихме призив към търговските вериги за социална отговорност. Идеята беше да се гарантира пакет от социално значими стоки в рамките на малката потребителска кошница, който да бъде достъпен за хората, но не за сметка на производителите. Веригите доброволно приложиха тези мерки”, обясни пред БНТ Гечев.

Според него намаленията се поемат от самите търговски вериги. Депутатът добави, че е изрично условие намалението да не е за сметка на доставчици и производители. "Минимум 15% отстъпка, а при някои продукти и повече, се поема от търговските печалби на веригите. За това им благодарим”, каза Гечев.

На критиките, че подобна инициатива може да изглежда като форма на договорка между държавата и големите търговци, Гечев отговори, че срещите са били индивидуални именно за да се избегнат подобни съмнения.

"Няма форма на съглашателство. Веригите не са се събирали заедно. Напротив – както те, така и ние настоявахме за индивидуални срещи, за да няма риск от координиране на търговски практики. Затова и няма унифицирана схема. Всяка верига предложи собствен пакет според възможностите си. Общото между тях е, че говорим за над 30 продукта, за период от поне шест месеца и за минимум 15 процента търговска отстъпка”, каза още депутатът от “Прогресивна България”.

Условия за прозрачност

Според него държавата не оказва административен натиск, а просто създава условия за по-голяма прозрачност и спазване на правилата. Гечев обясни, че Законът за защита на конкуренцията съществува, за да гарантира по-голям пазар. По думите му една от основните цели на подготвяните промени е по-голяма яснота за начина, по който се формират крайните цени.

"Казахме много ясно – продавайте на каквато цена прецените, но искаме повече прозрачност. Ценообразуването във веригите е много по-сложно от това при един малък търговец. Понякога дори доставчиците трудно разбират всички компоненти в договорите си. Има различни такси, промоции, обратни фактурирания и други механизми. Затова искаме тези процеси да бъдат по-ясни”, обясни бившият земеделски министър.

Гечев обяви, че се работи по сериозни промени в законодателството, насочени към подпомагане на българските фермери. "Вече работим по промени в закона за кооперирането. Идеята е да се създаде модерна рамка за фермерско коопериране и за изграждане на кооперативни вериги за доставки. Това са модели, които работят успешно в много европейски държави и част от тях сме познавали и в България, но с времето сме ги изоставили.“

Сред приоритетите на комисията е и ограничаването на злоупотребите със земеделски субсидии. Според него това е особено важно на фона на очакваното намаляване на средствата по европейските програми през следващия програмен период.

Гечев коментира и случая с незаконните постройки и огради в района на Баба Алино край Варна и го определи като “много странен случай”.

“За мен там са нарушени няколко закона и са ангажирани различни институции. Важно е обаче, че горските служители са реагирали и са издали предписания. Посланието трябва да бъде ясно – има държава и подобни случаи не бива да се допускат”, обясни Гечев.

Той призова гражданите да подават сигнали за подобни нарушения, защото само така може да се гарантира, че правилата важат за всички.