Четирима загинаха при катастрофа с туристически автобус в Турция

Четирима души загинаха, а 16 бяха ранени при катастрофа с туристически автобус в турската провинция Испарта, съобщи телевизионният канал Haber, цитиран от TAСС.

Инцидентът е станал в окръг Гелендост. По първоначална информация автобусът е превозвал група туристи към град Коня след обиколка в провинция Испарта.

По все още неизяснени причини шофьорът е загубил контрол над превозното средство. Автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал.

На място са изпратени екипи на спешна помощ, полиция и пожарна. Пострадалите са транспортирани до близки болници.

Турските власти започнаха разследване, което трябва да установи причините за катастрофата, пише БТА.