IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 27

Четирима загинаха при катастрофа с туристически автобус в Турция

Автобусът излязъл от пътя и се преобърна край Гелендост

21.06.2026 | 11:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Четирима души загинаха, а 16 бяха ранени при катастрофа с туристически автобус в турската провинция Испарта, съобщи телевизионният канал Haber, цитиран от TAСС.

Инцидентът е станал в окръг Гелендост. По първоначална информация автобусът е превозвал група туристи към град Коня след обиколка в провинция Испарта.

Свързани статии

По все още неизяснени причини шофьорът е загубил контрол над превозното средство. Автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал.

На място са изпратени екипи на спешна помощ, полиция и пожарна. Пострадалите са транспортирани до близки болници.

Турските власти започнаха разследване, което трябва да установи причините за катастрофата, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

турция автобус катастрофа туристи
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem