Четирима загинаха при катастрофа с туристически автобус в Турция

Четирима души загинаха, а 16 бяха ранени при катастрофа с туристически автобус в турската провинция Испарта, съобщи телевизионният канал Haber, цитиран от TAСС.
Инцидентът е станал в окръг Гелендост. По първоначална информация автобусът е превозвал група туристи към град Коня след обиколка в провинция Испарта.
По все още неизяснени причини шофьорът е загубил контрол над превозното средство. Автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал.
На място са изпратени екипи на спешна помощ, полиция и пожарна. Пострадалите са транспортирани до близки болници.
Турските власти започнаха разследване, което трябва да установи причините за катастрофата, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.