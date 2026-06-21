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Пиян шофьор с 1,63 промила събори ограда в Берковица и избяга

За инцидента е задържан 49-годишен

21.06.2026 | 15:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

49-годишен мъж от Берковица е задържан, след като съборил оградна мрежа с микробус, избягал от мястото на инцидента и по-късно бил установен с 1,63 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът е подаден в 20:22 ч. в Районното управление в Берковица. Според информацията микробус е съборил оградна мрежа на ул. "Пролет" в града.

Когато полицаите пристигнали на място, не открили нито автомобила, нито водача. По описание на очевидци обаче шофьорът бил установен малко по-късно в квартал "Раковица" в Берковица.

При проверката станало ясно, че мъжът е управлявал Ford Transit с 1,63 промила алкохол в издишания въздух при допустима граница от 0,50 промила.

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Нарушителят е отведен в Центъра за спешна медицинска помощ в Берковица, където е дал кръв за изследване, а след това е задържан.

Свидетелството му за управление е отнето. Регистрационните табели на микробуса са свалени, а автомобилът е дерегистриран. Той обаче не е иззет, тъй като не е собственост на мъжа, който го е управлявал.

От полицията в Монтана съобщиха за БТА, че от началото на годината в региона от пияни и дрогирани шофьори са иззети 10 автомобила, а през 2025 г. броят им е бил 46.

До изземване се стига, когато водач управлява собствен автомобил с над 1,20 промила алкохол в издишания въздух или след употреба на наркотици. Ако нарушението е извършено с чужд автомобил, шофьорът трябва да плати стойността му след оценъчна експертиза.

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