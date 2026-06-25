Божков отмени планирано интервю с Мария Цънцарова

“Интервюто с Васил Божков няма да се състои днес, както ви обещахме. От екипа на Божков обясниха, че промяната се налага по здравословни причини. Уточняваме кога ще се състои обещаният разговор с него”, това е информацията от страницата в YouTube канала на Мария Цънцарова “Извън ефир”.

По предварителна информация днес от 18:30 часа Божков трябваше да отговаря на въпросите на журналистката на живо.

Все още няма яснота дали ще има нова дата за разговор.