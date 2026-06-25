Божков отмени планирано интервю с Мария Цънцарова

“Интервюто с Васил Божков няма да се състои днес, както ви обещахме. От екипа на Божков обясниха, че промяната се налага по здравословни причини. Уточняваме кога ще се състои обещаният разговор с него”, това е информацията от страницата в YouTube канала на Мария Цънцарова “Извън ефир”.
По предварителна информация днес от 18:30 часа Божков трябваше да отговаря на въпросите на журналистката на живо.
Все още няма яснота дали ще има нова дата за разговор.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.