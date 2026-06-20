Феновете на Левски готови за спасителна акция заради дълга към Божков

Привържениците на Левски за пореден път доказват, че са готови на всичко, когато бъдещето на любимия им клуб е заложено на карта. През последните часове в големите “сини“ фен групи в социалните мрежи масово се разпространяват призиви за безпрецедентна акция: организиране на мащабна дарителска кампания за изплащане на дълга към бившия мажоритарен собственик Васил Божков.

Става въпрос за сериозната сума от приблизително 5 милиона евро. Именно затова все повече левскари лансират идеята, че ако институциите и ръководството не могат да намерят трайно изход от ситуацията, феновете трябва отново да вземат съдбата на клуба в свои ръце.

Мобилизация срещу разочарование

Дискусиите онлайн показват сериозна готовност за действие. Много от привържениците напомнят, че в най-критичните моменти през последните години именно те спасиха Левски чрез мащабни дарителски кампании; рекордно изкупуване на официални артикули; различни инициативи за набиране на средства.

Според “синята“ общност клуб с милиони симпатизанти у нас и в чужбина има силата да организира историческа акция, която веднъж завинаги да затвори този казус.

Наред с ентусиазма обаче се усеща и остро разочарование от Васил Божков. Голяма част от левскарите се чувстват подведени от бившия собственик, тъй като според тях той не е изпълнил обещанията и ангажиментите, поети към клуба и публиката в миналото.

“Левски е по-голям от всеки собственик!“, “Щом трябва, ще съберем и тези пари“, “Омръзна ни от обещания и условия“, това са само част от коментираните мнения във фенските форуми.

Какво ще последва?

Към момента подобна инициатива няма официален характер и не е подкрепена официално от ръководството на клуба или от организираните фенски фракции. Въпреки това темата бързо набира популярност.

Дали тази идея ще се превърне в реалност, предстои да разберем. Едно обаче е сигурно – казусът с дълга към Васил Божков отново мобилизира “сините”, макар и на фона на сериозно огорчение от действията на бившия силен човек на “Герена“.

Повече спортни новини ще намерите на Gol.bg.