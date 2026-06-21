Синът на Батков към Божков: Засрами се! Постъпи мъжки като баща ми

Синът на бившия президент и собственик на Левски Тодор Батков – Тодор Батков - младши, публикува остър коментар в личния си профил във Facebook, свързан с последния казус между „сините“ и Васил Божков.

Той реагира заради официалният иск на Божков към Левски за над 5 млн.евро. Батков-младши не спести критиките си към бизнесмена и го призова да се откаже от претенциите си към клуба.

„БОЖКОВ, ЗАСРАМИ СЕ!

Къде е „Васко Зарчето“ – гениалният математик и стратег? Къде е „Черепа“, който всички уважават? Кой ги подмени?

ВЗЕМИ ПРИМЕР ОТ БАЩА МИ И ПОСТЪПИ МЪЖКИ – ОПРОСТИ ДЪЛГОВЕТЕ!“, написа Батков-син.

По-рано Васил Божков също коментира темата. Бизнесменът заяви: „Когато давах десетки милиони за Левски – нямаше проблем“.

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