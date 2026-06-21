IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 66

Синът на Батков към Божков: Засрами се! Постъпи мъжки като баща ми

Опрости дълговете, призова той

21.06.2026 | 21:36 ч. 12
Facebook

Facebook

Синът на бившия президент и собственик на Левски Тодор Батков – Тодор Батков - младши, публикува остър коментар в личния си профил във Facebook, свързан с последния казус между „сините“ и Васил Божков.

Той реагира заради официалният иск на Божков към Левски за над 5 млн.евро. Батков-младши не спести критиките си към бизнесмена и го призова да се откаже от претенциите си към клуба.

Свързани статии

„БОЖКОВ, ЗАСРАМИ СЕ!

Къде е „Васко Зарчето“ – гениалният математик и стратег? Къде е „Черепа“, който всички уважават? Кой ги подмени?

ВЗЕМИ ПРИМЕР ОТ БАЩА МИ И ПОСТЪПИ МЪЖКИ – ОПРОСТИ ДЪЛГОВЕТЕ!“, написа Батков-син.

По-рано Васил Божков също коментира темата. Бизнесменът заяви: „Когато давах десетки милиони за Левски – нямаше проблем“.

Още за спорт - на Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Батков Левски Масил Божков пари
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem