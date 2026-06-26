BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 124

Димитров: Бюджетът ни връща към Виденовата криза

Бюджетът на ПБ е един от най-лошите, каза депутатът

26.06.2026 | 21:18 ч. Обновена: 26.06.2026 | 21:18 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

От трибуната на парламента Мартин Димитров от “Демократична България” изчете декларация и разкритикува управляващите за проектобюджета за 2026 година.

“Бюджетът на “Прогресивна България“ е един от най-лошите и най-тревожните през последните години. Дефицит от 5,7% не е имало от 1995–1996 г., по времето на Жан Виденов”, каза Димитров.

Според него държавата се превръща в основен фактор за нов ръст на цените.

“Дори ГЕРБ и ДПС не са предлагали подобен бюджет с толкова висок дефицит и рекордно ново задлъжняване. Къде е планът ви за реформи? Как ще спрете кранчето на корупцията? Защо няма реформи и къде са те?“, попита народният представител.

Финансови рискове

Димитров предупреди, че ако бюджетният дефицит не бъде ограничен и не започнат реални реформи, управлението на “Прогресивна България“ ще бъде изправено пред сериозни финансови рискове.

Свързани статии

“Ако допуснете дефицит от 5,7%, това ще бъде началото на румънския сценарий с тежка бюджетна ситуация. Не бива да допускаме положението да се влоши драматично, а след това тепърва да търсим решения. Отпушете си ушите и нека заедно изготвим национален план за реформи“, призова Димитров.

Според него Бюджет 2026 трябва да бъде оттеглен.

“Потърсете съгласие в Народното събрание за изготвянето на по-добър бюджет“, каза още народният представител.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Мартин Димитров ДБ опозиция Жан Виденов ПБ бюджет дефицит
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem