Божанов за новия бюджет: Връща ни в 1995 година при Жан Виденов

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов гостува в предаването "Денят ON AIR”, където коментира проектобюджета за настоящата година и отправи критики към управляващите. Депутатът е на мнение, че предложеният бюджет е разочароващ.

Според Божанов заложеният дефицит от 5,7% не е виждан в страната от 1995 г. по времето на Жан Виденов, въпреки преминалите в по-ново време кризи като COVID-19. Божанов изрази несъгласие с твърденията на управляващите, че това се дължи на тежко наследство, като посочи къде според него е реалният проблем.

"Това, което виждаме, е ръст на средствата за издръжка от над 1 милиард, ръст на капиталовите разходи спрямо това, което предложи ГЕРБ в края на 2025 година", на мнение е депутатът.

Съпредседателят на “Да, България” допълни, че предишното правителство е паднало след протести срещу бюджет, който е съдържал по-малки разходи за издръжка и капитал, и изрази притеснение дали тези средства няма да отидат в корупционни практики. По думите му ръстът в тези пера е скандален и управляващите не са разбрали мандата си.

Липса на структурни реформи

Божанов отчете и друг сериозен минус на настоящия бюджет - липсата на реформи. Депутатът добави, че кабинетът е имал над два месеца, за да подготви бюджет. Единствената предложена такава според него е за осигуровките на държавните служители, но и тя не е изпълнена както трябва.

Той критикува факта, че силовите структури отново остават незасегнати и няма да се съкращават пенсионери в МВР, които получават едновременно и заплата, и пенсия.

"Скандално е да сложиш на бизнеса увеличение на разходите с по-малко от един месец предизвестие", коментира депутатът по повод вдигането на максималния осигурителен доход от август.

Пред Bulgaria ON AIR Божанов опроверга изказванията на премиера, че доходите на никого няма да бъдат намалени, като поясни, че при запазена брутна заплата и повишен осигурителен праг, най-продуктивните индустрии ще получат нетно намаление на доходите си.

Заради липсата на реформи и високия дефицит, гостът предупреди, че страната върви към увеличаване на данъците, по примера на Румъния, независимо дали ще се вдига ДДС, друг налог или ще се премине към прогресивно облагане. Той призова бюджетът да бъде изтеглен и преработен с 3% дефицит, тъй като в настоящия си вид нарушава Закона за публичните финанси.

Божанов изрази сериозни съмнения, че корупционните практики в здравеопазването ще бъдат преустановени. Като пример той посочи изслушването на кандидата за подуправител на Здравната каса.

Народният представител подчерта, че кандидатът е дал положителна оценка за работата на предишния управител Момчил Мавров, чиято оставка беше поискана от парламента именно заради провал в борбата с източването на касата.

Бъдещите президентски избори

В края на разговора депутатът коментира и евентуалната кандидатура на Андрей Гюров за президент. Божанов даде висока оценка за работата на Гюров като служебен премиер и отбеляза, че това е било усетено и от гражданите, но подчерта, че решението за формата на участие в изборите е изцяло негово.

Гледайте видеото с целия разговор.