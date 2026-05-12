Първан Симеонов: Всеки кабинет има грешни стъпки в началото

Всеки кабинет има грешни стъпки в началото, защото в началото всеки гледа под лупа. Това е част от политическата игра. Това коментира в интервю за Нова нюз социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов във връзка с вече подадената първа оставка в кабинета на Радев, в случая на заместник-министъра на образованието Ася Панджерова.

Според Първанов не е изключено Борисов и Пеевски да се опитат да се "долепят" до правителството на Радев и дори да започнат да му се "подмазват", за да се спасят политически.

Свързани статии Първа оставка в кабинета "Радев": Ася Панджерова сдаде поста в образованието

Относно външния министър, социологът посочи, че Велислава Петрова е външен министър "по устав", докато външният министър "в сянка" е Иво Христов.

По думите на Първан Симеонов най-важното за кабинета "Радев" е да видим дали ще бъде реформаторски.

"Нашите проучвания установиха, че вотът за „Прогресивна България“ е бил изцяло центристки. Реално погледнато, имаме изцяло нов играч в центристкото пространство, който би могъл да замени ГЕРБ", отбеляза социологът и добави, че "създаването на ПБ много прилича на създаването на ГЕРБ".

"Управлението на Борисов беше управление, което следваше обществените настроения. Докато Радев според мен ще се опита да води повече проактивна политика. Тоест, при Радев България ще се опита да добие самоличност на европейската политическа сцена, да стане малко по-ярка във вземането на решения", разясни Симеонов.

Той също така посочи, че идването на власт на формацията на бившия президент е довело до "нормализация" на политическия терен у нас, която е била приета както от Борисов, така и от Пеевски.

В заключение Първан Симеонов обобщи последното проучване на агенция „Мяра“, според което хората искат приемането на бюджета за 2026 г. и овладяването на цените, а също и промяна и стабилност.

"Радев не бива да "погва" никого. Това, което трябва да направи, е да реформира системите и оттам ще разберем дали всъщност Радев ще бъде реформист", заяви в заключение социологът.