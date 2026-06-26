Асен Василев: Няма 2 млрд. стари фактури, това са „плоски лъжи“

Твърденията на управляващите, че в бюджета са заложени средства за разплащане на стари фактури, са „плоски лъжи“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Според него, ако действително е имало неразплатени фактури за милиарди, те е трябвало да бъдат ясно разписани в капиталовите разходи. Вместо това, по думите му, кабинетът замразява социални плащания, натоварва бизнеса и отваря „водопад от пари“ за строителния сектор.

„Бюджетът не става за чеп за зеле. Имам чувството, че не е написан от българското правителство, а от българската олигархия“, заяви Василев пред бТВ.

Той разкритикува предвиденото замразяване на редица социални плащания.

„Замразяват се майчинските, помощите за децата, максималната пенсия, минималната и максималната ставка за безработица. В същото време се вдига максималният осигурителен доход. Тоест правата се замразяват, а това, което хората плащат, се увеличава“, каза той.

По думите му управляващите са решили да икономисват именно от най-уязвимите групи.

„Решиха, че ще спестим от майките с деца, от пенсионерите, а между другото и от Българската православна църква. Тази година тя ще получи с около 30% по-малко средства. В същото време ще бръкнат в джоба на всички, които карат автомобили, като вдигнат тол таксите с 30%“, заяви Василев.

Според него увеличението на разходите за издръжка на държавната администрация е необосновано.

„Миналата година за издръжка са платени 4,3 млрд. евро. Сега искат да станат 5,8 млрд. евро – милиард и половина повече. Това са пари за командировки, кафе, вода, текущи ремонти, канцеларски материали и други подобни разходи“, каза той.

Василев постави под съмнение и разчетите за капиталовите разходи.

„Правителството е предвидило 4 млрд. евро национални капиталови разходи, но конкретно са разписани проекти за едва 1,4 млрд. евро. Къде са останалите 2,6 млрд.? Няма отговор“, заяви той.

Лидерът на ПП отхвърли твърденията на управляващите, че в бюджета са включени средства за стари неразплатени задължения.

„Това е лъжа. Ако имат 2 млрд. фактури, защо не са ги сложили при капиталовите разходи? Тук трябва да са всички разходи, които възнамеряват да платят през годината. Ако имаха тези фактури, щяха да ги напишат в бюджета“, каза той.

По думите му оправданията с наследството от предишното управление са несъстоятелни.

„Като тръгнат да се оправдават с наследство, това е просто безумие. Ако е имало фактури, защо повишаваш човека, който е отговарял за тях? Това няма никакъв смисъл. Това са плоски лъжи, за да се оправдае насочването на огромен ресурс към капиталови разходи и към издръжка“, заяви Василев.

Той посочи още, че философията на бюджета е погрешна.

„Това, което се вижда, е, че се замразяват доходите на хората, натоварва се бизнесът и се отваря един водопад от пари за строителните фирми“, каза лидерът на „Продължаваме промяната“.

Според него, ако бъдат премахнати необоснованите разходи за издръжка и нереалистично планираните капиталови разходи, бюджетният дефицит може да бъде намален значително, без да се режат средства за хората.