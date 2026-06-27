Цветанов за "Баба Алино": Всичко е станало със съгласието на тогавашния премиер

Всичко, което се е случило в "Баба Алино", е станало със съгласието на тогавашния министър-председател. Това каза Цветан Цветанов пред "Опорни хора".

Бившият вътрешен министър изрази позицията си за акцията на ГДБОП в район "Приморски" във Варна, при която бяха задържани 25 души при разследване за издаване на документи, свързани с незаконното строителство в местността.

Освен бездействието на местните и разследващите власти Цветанов очерта и друг проблем.

"Ние всъщност създаваме един лош прочит за всички потенциални инвеститори в България. Когато идва един инвеститор, той върви по една процедура, която се смята, че е законна с тези удостоверения, и в един момент след 3-4 години се казва, че това трябва да бъде разрушено, защото никой не си е свършил работата или всичко е станало с мълчаливото съгласие", коментира Цветанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Ще имаме доста дълга и тежка съдебна процедура, за да се стигне до окончателното решение. Грешно е да се интерпретира или политически да се заиграва с този случай, защото съдът е този, който ще реши какво ще се случва оттук нататък", прогнозира той.

Цветанов определи случая като "корупционна схема, натиск, влияние и всичко останало, което води до това, което днес имаме като неодобрение към държавните институции".

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