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Петкова: Посоката, в която управляващите тласкат страната, е един омагьосан кръг

Ако колегите от ПБ се отричат от този бюджет, това е бягство от отговорност, смята тя

28.06.2026 | 13:30 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Когато имаш 131 народни представители, няма как да убедиш хората, че изпълняваш чужди политики, както обяви финансовият министър Гълъб Донев. Това заяви бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова в eфира на bTV.

Бюджетът на "Прогресивна България" по никакъв начин не мога да го припозная с бюджета на правителството на Росен Желязков, защото той съдържа много повисоки разходи - 2, 8 млрд. евро повече. Ние бяхме предложили 7 млрд. капиталови разходи, те предлагат 9,3 млрд. Дефицитът при нашия бюджет беше 3 процента от БВП - 3,6 млрд. евро, те предлагат дефицит от 5,7%, или 7,1 млрд. Разликите са огромни, каза Петкова.

Ако колегите от ПБ се отричат от този бюджет, това е бягство от отговорност, смята тя.

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Петкова отрича категорично да има заварени скрити фактури от предишното правителство, за които говорят управляващите.

Министър Донев спомена, че през 2025 г. кабинетът Желязков е намалил цената на винетките заради критериите за еврозоната. Съветвам Гълъб Донев да провери и ще види, че на 1 март 2025 г. цената на винетките е била увеличена с постановление на Министерския съвет, добави тя.

"България влезе в еврозоната с абсолютно коректни данни, които преди това са проверени абсолютно стриктно, категорична е Теменужка Петкова.

Посоката, в която управляващите тласкат страната, е един омагьосан кръг, от който излизането е много трудно, каза още Петкова.

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