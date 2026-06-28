BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 57

Челен удар край Луковит:14-годишно дете пострада тежко

Момчето е откарано в болницата в Плевен.Движението е спряно и в двете посоки

28.06.2026 | 18:47 ч. Обновена: 28.06.2026 | 18:48 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пътник в автомобил е пострадал тежко при челен удар на първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит. По първоначална информация това е дете на 14 години, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал около 17:00 ч. В участъка Луковит – село Петревене челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната кола. То е откарано в плевенска болница.

В момента се извършва оглед на мястото на произшествието, добавиха от полицията.

Свързани статии

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ движението в района временно е ограничено в двете посоки. За леките моторни превозни средства е въведен обходен маршрут през село Тодоричене, а тежкотоварните автомобили изчакват на място. Дижението се регулира от пътната полиция.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

челен удар Луковит 14-годишно дете пострада тежко
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem