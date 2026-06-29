Синдикат “Образование“ иска спешна актуализация на бюджета и обяви стачна готовност

Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” иска незабавно преработване на държавния бюджет. Синдикатите са и в стачна готовност. Председателят д-р Юлиян Петров даде повече подробности в предаването “България сутрин”.

Макар българските учители винаги да са в условна протестна готовност, настоящото недоволство е породено от реални проучвания сред колегията, на мнение е Петров. Той е на мнение, че проектобюджетът не удовлетворява системата и за пръв път от години се наблюдава намаляване на парите за образование като процент от БВП.

"Сегашният бюджет от 4,8% от БВП е под средностатистическия европейски процент. Виждаме обаче тенденция той да намалява още, докато достигне 3,8% в следващите три години. Нашето настояване е финансирането да бъде поне 6% от БВП, за да имаме приемливо ниво на образованието. Без пари това няма как да се случи", информира Петров.

Той допълни, че правителството започва отново да финансира образованието на "остатъчен принцип", което е довело и до неотдавнашното временно замразяване на лимити и сметки на около 300 държавни училища.

Какви са исканията?

Спазването на предизборните обещания е едно от основните искания на синдиката - поддържане на стартовите учителски възнаграждения на ниво от 125% от средната брутна работна заплата за страната.За достигането на заложените 125% за тази година според Петро са необходими малко под 50 милиона евро.

По думите му въпросът не е само в цифрите, а в отношението.

"Българските учители не трябва да бъдат излъгани в обещанията, за да могат да повярват на тези, които градят образователните политики", заяви Петров пред Bulgaria ON AIR.

Д-р Петров уточни, че МОН подкрепя това искане и води интензивен диалог със синдикатите, но финансовото министерство показва негативно отношение към сектора.

Кадрови дефицит, младите учители

Синдикалният лидер опроверга твърденията, че в системата няма текучество, като въведе термина "самоуволнение" за младите специалисти.

"Данните сочат, че в рамките на три години след завършването си, около 70% от младите хора напускат образователната система. Причините не са само финансови – те са свързани с липсата на достатъчно практическа подготовка в университетите, лошото отношение от страна на родители и институции, административната тежест (над 100 задължения за един учител) и ниската дисциплина в класните стаи", обясни Петров.

Председателят на Синдикат “Образование” добавя, че в момента системата страда от недостиг на кадри по всиЧки предмети. Единствената специалност, по която няма дефицит в София, е физическо възпитание.

"Ако управляващите се надяват да намерят учители от Азия, Украйна или Китай, това няма как да се случи. Трябва да се обърнем към нашите завършили студенти", настоя Петров.

Реформа в учебното съдържание

По отношение на готвените промени в учебните програми, д-р Петров подчерта, че Министерството на образованието сформира екипи с участието на учители, но настоява реформата да бъде цялостна, а не "на парче".

Според него простото механично намаляване на обема на информацията няма да даде резултат, ако учениците останат немотивирани. Целта трябва да бъде повишаване на функционалната грамотност, по-добра социализация и практическо прилагане на знанията.

Синдикатът очаква реалните резултати от внедряването на новите STEM центрове, изкуствения интелект и промените в методиката на преподаване да станат видими около 2028-2029 година.

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