Образование под въпрос: Искаме висше образование, нямаме мотивация

Дипломата за висше образование е само началото, ученето през целия живот става ключово Натискът в образователната система от най-ранна детска възраст започна да става твърде голям, каза Магдалена Димитрова

Организацията, което е създава тестовете PISA, обобщи в изследване, че всеки пети българин учи през целия си живот.

Директорът на образователна група "Светлина" Магдалена Димитрова заяви, все повече ще се концентрира върху такъв тип изследвания.

“Влизаме в Индустрия 5.0, където ученето през целия живот ще бъде ключово. В България в момента дипломата е крайната точка на образователния процес", каза Димитрова в "България сутрин".

Висше образование без мотивация

Според нея все повече трябва да се говори за това, че дипломата трябва да е началната точка, особено ако искаме конкурентно предимство в бързо променящия се свят.

"Технологично и икономически сме напред, защото имаме доста хора от населението с висше образование. Имаме народопсихология, в която искаме децата ни да завършат висше образование. Проблемът е културен, защото си мислим, че това е крайната точка и оттам нататък няма нужда да инвестираме пари и време", обясни Димитрова.

По думите ѝ образованието ще бъде поставено под въпрос. Тя уточни, че в бъдеще, когато знанията ще бъдат на "един клик" разстояние, говорим повече за компетенции.

"Ученето и реализирането в професия трябва да е свързано с това. Натискът в образователната система от най-ранна детска възраст започна да става твърде голям. Страхът от провал, от двойката в училище е толкова голям, че намалява вътрешната мотивация на учениците", коментира Димитрова пред Bulgaria ON AIR.

Gen Z е в режим на изчакване

Изпълнителният директор на група "Светлина" подчерта, че България е една от страните в Европа, в които голям процент от учениците, които завършват средно образование, записват и висше.

"Има интересна тенденция при Gen Z - те все по-често правят избора да изчакат. Те наистина са много уморени от натиска, отглеждани са свободолюбиво. Има хранителни, психични разстройства при по-ниска оценка от шестица. Този натиск при децата е голям", споделя Димитрова и призова за повече разговори.

"Работодателите трябва да се адаптират и да създадат системи. Ние имаме такава - имаме модел на изпитване на кандидата. Ако той ни впечатли с други качества, които притежава, наша отговорност е да го мотивираме и да му създадем условия, в които да почувства смисъла. Младите са такива", коментира още Димитрова.

Гледайте видеото с целия разговор.