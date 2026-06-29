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Мъж е с опасност за живота, след като го ударило дървото, което режел

Инцидентът е станал в гората над казанлъшкото село Долно Изворово

29.06.2026 | 14:33 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 57 години е настанен в болница в Стара Загора с опасност за живота, след като е бил ударен от паднало дърво в гората над казанлъшкото село Долно Изворово, съобщиха от МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен в неделя по обяд от филиала на „Спешна медицинска помощ“- Казанлък, където е бил пострадалият мъж, върху когото е паднало рязано от него дърво в гората. 

По случая е образувано досъдебно производство.

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