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Обмисля се да се криминализира незаконното строителство

Главният секретар на МВР Любомир Николов коментира "Баба Алино"

29.06.2026 | 16:20 ч. 17
БГНЕС

БГНЕС

Обмисля се да се криминализира незаконното строителство, тъй като проблемът е много голям и води още последици със себе си, каза на брифинг изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Любомир Николов. Той присъства на отбелязването на Националния ден за пътна безопасност.

Николов коментира темата „Баба Алино“ и обясни, че удостоверенията, издадени от район Приморски между 2029 г. и 2023 г. са 1170.

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Служителите на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Областната дирекция на МВР във Варна са се фокусирали върху около 100-120 удостоверения, за които и с просто око може да се забележи, че постройките, за които са издадени, са построени последните три, четири години. Това ясно показва, че удостоверенията не са истински, каза Николов.

Той допълни, че няма нови арестувани по случая. (БТА)

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Тагове:

МВР криминализиране строителство Варна Баба Алино
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