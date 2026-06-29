Икономист: Разходите в бюджета са завишени, приходите са занижени

Този вариант на бюджета дори не е одобрен от самия Министерски съвет. Може да има промени. След това ще влезе в парламента на първо и второ четене. Тези 5,7% дефицит няма да бъдат реализирани, ще бъдат някъде 4%. Над заветните 3% сме", заяви икономистът проф. Ганчо Ганчев пред Bulgaria ON AIR, анализирайки заложените параметри в проектобюджета, които доведоха до протести.

Според него разходите в бюджета са завишени, а част от инвестиционната програма не може да бъде реализирана. Приходите са леко занижени, макрорамката също е занижена, смята икономистът.

Бюджетът е закон, не може да се правят разходи извън предвиденото в закона, изтъкна проф. Ганчев в "България сутрин". Според него в действията на правителството има проба с цел опипване на общественото мнение: пускане на някаква информация, след което следва опровергаването ѝ.

От плащането на осигуровки от страна на държавните служители никакви пари няма да влязат в държавната хазна, на мнение е проф. Ганчев, като добави, че ще повлияе върху средните доходи и пенсиите, а в крайна сметка това ще натовари бюджета.

Прогресивното подоходно облагане е стратегически недостатък, един от примерите е сивата икономика, отбеляза още икономистът.

"В нашата икономика сивият сектор е около 35%. Ние облагаме хората дори с най-ниски доходи, където криенето на доход е най-вероятно. Хората с високи доходи работят в институции и големи компании, там криенето на доходи е много трудно", коментира проф. Ганчев.

Той смята, че при раздутата администрация има какво да се направи. Дигитализацията би следвало да освободи хора от администрацията.

Проф. Ганчев подчерта, че имаме зле финансирани здравеопазване и образование, докато сектор "Сигурност" е свръхфинансиран.

На практика няма да имаме чак такова нарастване на дълга, което не означава, че нямаме проблем с дълга, посочи икономистът.

Той поясни, че всеки бюджет може да бъде преработен и оптимизиран, а реалното изпълнение на бюджета ще се отличава съществено от дадените на хартия резултати.

Може би държавните поръчки ще бъдат възлагани по един по-законосъобразен начин, допусна проф. Ганчев.