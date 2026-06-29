Майки излизат на протест, искат скок на парите за майчинство и детските

Майки излизат на протест в сряда от 18 часа в няколко града на страната, съобщи в интервю пред БНР майката Иванка Тодорова.

Те имат пакет от мерки и ще настояват най-спешните да бъдат приети, както и ще искат срок на изпълнение. Предложението им е одобрено и гласувано във Фейсбук групата на майките.

В София протестът ще е пред МС в 18 ч. с искане да се вдигне майчинството за втората година.

"В 16 часа имаме среща с представители на МФ, МТСП и висши представители на държавни институции. Гневът ни е предизвикан, че няма да се вдигне майчинството и живеем на социалния минимум – искаме увеличение на детските надбавки и майчинството с тези 75%, които бяха обещани. Правихме анкети и се оказа, че има икономически по-изгодни идеи за държавата и родителите. Искането ни е майчинството втора година да стане 70% от средния доход, но не по-малко от МРЗ и с таван, обясни Иванка Тодорова.

ФБ групата им има цял пакет от мерки срещу демографската криза, включително и за неспазените обещания - 75% и 460 евро "и цялото отношение на държавата":

"Доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не искат кой знае какво. Изпратили сме покани до всички партии и днес изпращаме до тези в НС. Трябва да се пренасочат пари към семействата, защото след 20 - 30 години няма да има кой да плаща данъци и няма да има въобще държава."

За бюджетния дефицит в проектобюджета за 2026 г.Тодорова коментира:

"Те имат доста технически грешки и след като ги оправят ще се появят пари. Доста милиони бяха при ВСС. Ще настояваме за променена схема за майчинството за втората година и вдигане на детските, а и въвеждане социални надбавки. Искаме от правителството срокове, не очакваме всичко да се реализира, но повечето могат. Знаете ли, че майка на близнаци и тризнаци получава детски като за едно дете – 398 евро. Трябва да се стимулира раждаемостта за родители с приличен доход."