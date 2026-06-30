Столична община: Бюджет 2026 поставя под риск преминаването на едносменен режим на обучение в София

Качественото образование изисква бюджетни действия, а не само декларации на хартия, коментира зам.-кметът по образование на София Десислава Желязкова относно проектобюджета за 2026 г.

В официално становище до Министерство на финансите Столична община настоява за реално финансово обезпечаване на образованието, което да съответства на стратегическите цели за модернизация, заложени в управленската програма на правителството.

"Призоваваме правителството да демонстрира приоритетите си не само на хартия, но те да се отразят реално в бюджетната им политика. Недопустимо е стратегически цели като едносменния режим на обучение, които пряко засягат хиляди български семейства, да остават без необходимото нормативно и финансово обезпечение в най-важния закон на държавата, коментира Желязкова.

Тя припомни, че в програмата на коалиция "Прогресивна България" и заявките на кабинета "Радев" образованието е обявено за "национален приоритет", като изрично се споменава увеличаване на средствата за нови училища в големите градове с цел преминаване към едносменен режим. Въпреки това, в настоящия проект на Закон за държавния бюджет липсва нормативно основание за стартиране на целева програма за разширяване на училищната база.

Към момента в София 46 общински училища продължават да работят на две смени, а за преминаване към нормален режим е физически необходимо разширение на поне 30 от тях. Пример за критична ситуация е Английската езикова гимназия, която съжителства в една сграда със 112 ОУ, което лишава учениците от модерна и пълноценна среда. Испанската гимназия и 129 ОУ, дори след разширението, което общината финансира, ще продължат да използват съвместно настоящата си сграда, а физкултурният салон не може да обезпечи часовете по физическо дори на едното училище. 51 СУ, 104 ОУ и 138 СУЗИЕ са с готови проекти и общината е в готовност да започне строителството на новите им корпуси още през настоящата година, но в условията на липсващ държавен, а от там и общински бюджет, финансирането на разширенията е под въпрос, а сроковете за приключването им се удължават ненужно.

Столична община настоява за целева програма от 500 000 000 евро за периода 2026–2030 г. за разширяване на училищната база в четирите най-големи града в страната - София, Пловдив, Варна и Бургас. На следващо място: Запазване на чл. 281 от ЗПУО, който гарантира, че делът от БВП за образование няма да бъде намаляван и прекратяване на досегашния модел, при който средствата се насочват приоритетно към малки общини, докато големите градове страдат от остър дефицит на места.

Общината подчертава, че има пълна проектна готовност за изграждане на нови сгради на училища (в районите "Студентски" и "Витоша", кв. "Драгалевци") и очаква държавата да влезе в ролята си на отговорен партньор, за да не останат "инвестициите в бъдещето“ само предизборен лозунг.